﻿君怡酒店東主內地離奇死亡 劉希泳遺孀申處理在港遺產

尖沙咀君怡酒店東主劉希泳早前不斷被追討欠款，法院亦曾向其發出通緝令，但之後卻在內地傳出「離奇死訊」。劉希泳在中央電視台任主持人的妻子劉芳菲，昨向高等法院提出單方面申請，要求委任一名律師擔任其夫遺產的臨時執行人。法庭最後委任律師林錫光作為遺產臨時管理人，處理劉希泳在港的遺產。



本案申請人為劉希泳遺孀、央視女主播劉芳菲，她昨身穿一身黑色西裝，來港親自旁聽。律師代表甫開庭便指，收到一間律師樓代表涉及遺產利益之第三人士的信件，內容有「非常嚴重的指控」，如「劉在內地被看守期間遭謀殺」，而引致劉希泳死亡的原因非常複雜，相信其遺孀劉芳菲非常清楚。



律師續指，由於劉芳菲未能找到死者遺囑，對丈夫在本港的遺產亦不完全了解，故希望法庭接納，委任一名律師擔任劉希泳遺產的臨時管理人，追查及保存死者生前在港的其餘遺產。



法庭委出遺產臨時管理人



聆案官勞杰民指，由於沒有利益相關人士就是次申請或信件出庭，提出任何反對或異議，決定命令案件屬無爭議的單方面申請，不須轉交正式的遺產法官處理。



聆案官透露劉希泳兒子已領取父親的死亡證，並批准遺孀劉芳菲就收存財產的申請。另同時下令批准委託律師林錫光作為臨時的遺產管理人，以管理劉希泳在港的相關遺產，林律師須在兩周內就案件向法庭存入誓章。



劉芳菲散庭後未有回應記者提問，由律師陪同下在高院正門離開。



華懋集團已故主席龔如心好友兼尖沙咀君怡酒店東主劉希泳，於一五年十一月遭廉署起訴，指他以翻新酒店為由，詐騙三筆共兩億元貸款。但案件於去年十一月在區院開審時，代表他的大狀艾勤賢卻表示劉身在內地，未能返港，詎料至今年四月中竟傳出死訊。