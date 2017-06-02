﻿涉偷拍裙底稱遭誣陷 中大碩士住所墮樓亡

一名中大碩士畢業生，涉嫌與一宗社區中心女職員被偷拍裙底案有關，近日沒有上班。數名探員昨日到沙田其住所，就偷拍裙底春案件找他協助調查時，他向探員聲稱取鎖匙開門期間，疑畏罪從大廈高處墮樓，送院後傷重死亡。警方在單位檢獲兩封聲稱被人「屈」遺書，調查後案件列自殺，交由重案組跟進其墮樓真正原因。本報記者



死者姓袁（三十歲），與家人居住翠田街愉景花園一單位，有一名女友。據悉，袁為中大社工系碩士畢業生，在黃大仙一間社區中心工作。上月二十五日，中心內一名女職員報稱有人疑在中心內偷拍其裙底。警員到中心調查後，即時未有檢獲可疑證物，案件交黃大仙刑事調查隊第二隊跟進。消息稱，女事主報警當日，袁向父母報稱放假沒有上班。



事發前探員上門調查



案發後，警方曾向女事主及中心職員錄取口供，但涉案的袁一直沒有上班。沙田助理指揮官（刑事）常俊傑稱，案發後，警方一直未有檢獲證據顯示袁干犯該宗罪行。昨午四時許，四名探員到袁的愉景花園住所，找他協助調查案件。探員按鈴時，袁打開木門，但鐵閘鎖上。當時袁赤裸上身，穿着短褲。探員表明來意時，他聲稱取鎖匙開啟鐵閘。探員當時見袁平靜，沒有激動及異樣，故不以為意；但探員在門外等候約五至十分鐘後，仍未見袁折返開門覺得可疑。



此時，一名保安員聞墮物巨響，發現一名男子從高處墮下重傷報警。在場探員得悉有人墮樓心知不妙，飛奔落樓證實袁墮樓；救護員到場將傷者送院後證實死亡。探員封鎖事主墮樓現場及進入單位，在房內檢獲兩封上周五所寫的遺書，一封給雙親，一封給女友，內容大意是對被人「屈」偷拍女同事裙底感到不開心及有輕生念。警方調查後案件列自殺，交沙田重案組第一隊調查；法醫官稍後會剖屍確定死者死因。