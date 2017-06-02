﻿齊說回歸20——「花足孖寶」矢志凝聚港人

香港九七年回歸，眨眼二十年，兩名在九七年出生的「怕醜仔」，讀書成績平平，但天生我才必有用，兩人接觸花式足球後，發現自己潛能，也學懂與人溝通之道，不再害羞，近年在多個國際比賽中嶄露頭角，取得好成績，為自己開拓一片天。這對「花足孖寶」矢志成為世界冠軍，效法「神奇小子」拳手曹星如，透過運動團結香港人，因為每逢運動員代表香港出戰，全港市民都大力支持，「呢份支持，係香港人之間嘅一份愛，好令人感動。」記者 劉樂心 攝影 蔡建新



這兩名年僅二十歲的大男孩，外表帶點稚氣，但對花式足球都充滿熱誠。何俊賢（賢仔）及彭健發（阿發）於初中時期看過花式足球表演後，不約而同愛上這項運動，之後向首位代表香港參加世界盃的花式足球運動員施寶盛拜師學藝。一五年賢仔出戰在印尼舉行的花式足球亞洲錦標賽，打入最後三十二強。兩人翌年參加花式足球世界盃上海站，賢仔成為該站優勝者，阿發打入十六強，成績令人鼓舞。



小學時獲贈「回歸」優惠劵



這對「花足孖寶」均形容自己性格內向，都是不折不扣的「怕醜仔」，接觸花式足球後，不時會有演出機會，要與觀眾互動，漸漸學懂表達自己。賢仔憶述，一五年到印尼比賽，是他人生首次乘搭飛機，而在比賽過程中看到其他國家選手的精湛球技，令他大開眼界，「始終香港玩花式足球嘅人唔多，參加比賽可以提升技術，見到原來唔同國家嘅表演亦有唔同style。」



對於在回歸年出生，兩人異口同聲地說，最特別是在小學時期，曾獲贈不少優惠劵及主題樂園門票。阿發笑稱：「小學時曾留級，所以政府派零食劵、超市現金劵，全班好少人有，感覺特別開心。」賢仔則指，難忘回歸十周年時，可免費遊覽海洋公園。



眨眼二十年，兩人與香港一同成長。賢仔認為，這個城市最可貴之處，是有一份團結力量，例如本地拳壇「神奇小子」曹星如出賽，全城港人都非常期待，為他打氣，「呢份支持係香港人之間嘅一份愛，好令人感動。」阿發亦說，好像報檔「睡婆婆」被偷錢，不少港人都會捐錢給婆婆，助她渡過難關，「大家素未謀面都願意幫忙，體現獅子山精神，互助互愛」，希望社會未來少一點爭拗，多一點和諧。



年輕人升讀大學，為未來事業拼搏，看似是最平坦的人生大道，但他們選擇了不一樣的道路，應考中學文憑試後，各自找了一份兼職工作，以便有多點時間鑽研花式足球技術及練習。賢仔說：「有人打籃球係為興趣，但我希望花式足球可以成為自己嘅職業，將來可以接多啲商演、教班。」



下月廣州出戰



這對「花足孖寶」將於下月到廣州出戰首屆卡拉寶花式足球世界盃，冀能發揮水準，為港爭光。展望未來，兩人均對前路充滿期盼，希望能讓更多人認識花式足球，同時專注練習，向成界冠軍的目標進發，成為港人引以為傲的運動員。