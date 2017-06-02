﻿炒龍尾建沙灘 大美督村屋樓價飆

龍尾人工沙灘動工在即，再度炒起大美督村屋價格。有地產代理形容，大美督村屋在最近三個月升逾兩成，最新成交價高達五百二十萬元，部份全新三樓連天台單位更直衝六百萬元。不少換樓客看好大美督主打「假日旅遊」前景，亦有同區業主有意避開大維修而換樓，更有來自九龍區換樓客豪擲過千萬元購買全幢村屋，令村屋價直線飆升，導致區內村屋盤源緊張。



置富地產經紀周先生指，大美督村屋成交量在今年二至五月比去年多了一倍，售價更在這三個月間升了兩成，「以村屋中層單位為例，由原本三百多萬元，升到四百萬元，比起市區樓價，仍然有一定吸引力，故十分搶手。」



變身度假屋出租



永利行測量師有限公司董事蕭亮鴻亦稱，大埔龍尾泥灘建造人工沙灘計劃最近準備動工，估計帶動了新一輪村屋價格升幅，就連租金也一併炒起：「現時新建的二三線村屋，無管理、無會所，一幢叫價一千六百萬元，平均每層五百多萬元，貴了很多，但仍有需求，估計是看好大美督主打『假日旅遊』概念的前景。」他透露，部份業主把大美督村屋包裝成民宿，提供日租及短租，「現時很多自由行客及外國旅客都會到大美督作深度旅遊，旅客直接租住數天，比住傳統酒店更方便；業主一晚開價數百元至一千元招租，比月租更好賺。」



有同區地產代理指，基於大埔區內多個屋苑日漸老化，近年不少業主為避免支付巨額維修費，決心遷到村屋，以致區內村屋需求大增。「村屋成交很快，一有人放盤，轉個頭便賣出。」他坦言，村屋求過於供，預視售價只會不斷攀升。



大埔村屋備受追捧，連沙田、元朗，甚至九龍區的千呎單位業主亦有意搶佔。志達行高級物業顧問司徒先生解釋，村屋買家一般以資金不算充裕的上車客為主，近月卻有不少客人「彈藥充足」，甚至豪擲過千萬元買下一幢村屋。他指，區外客人原有單位呎價將近二萬元，改買三層村屋，呎價不過約一萬四千元，「同樣的售價，村屋卻有二千一百呎的享受，成為換樓佳選。」他又提到，大埔區配套成熟，不少村屋臨近車站，附有入契花園的全幢村屋，叫價亦較西貢盤源便宜一成半至兩成。



市區換樓客入市



專營大埔區村屋的志達行負責人黃小姐亦說，大埔區村屋最新成交高達五百二十萬元，部份全新三樓連天台單位更直衝六百萬元，當中不少是換樓客，「他們很多是來自九龍的客人，因賣樓套現七百萬至八百萬元，便轉戰大埔買村屋，主要搵三樓連天台或地下連花園的單位。」



她直言，現時每天都有人查詢大美督及其他大埔區村屋的放盤，「很多客因為未等到優質村屋盤，寧願邊租邊等。」為了增加盤源，她現正積極游說業主放盤。蕭亮鴻亦說，現時大美督村屋新盤不足，只有少數二手盤放售，「不過大美督有至少二十幢村屋將會落成，估計都是要配合龍尾人工沙灘發展而興建出售。」



