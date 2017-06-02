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﻿木乃伊展透視古埃及文明

2017-06-02 列印
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　　香港科學館今日起至十月十八日舉行本年度重點展覽「永生傳說——透視古埃及文明」，將展出多具珍藏於大英博物館的木乃伊和文物，包括六具屬一千八百至三千年前的木乃伊及二百多件珍貴文物，市民更可從最新的電腦斷層掃描技術中，在毋須解開木乃伊包裹物料的情況下，推斷木乃伊死者的年齡和性別，了解幾千年前古埃及人的飲食、健康狀況及宗教習俗等，讓市民可更了解古埃及神秘的永生概念。此外，展覽又包括三維立體投影、虛擬實境和全息圖像等，設計和製作多媒體節目與一系列互動展品，以進一步豐富參觀者的體驗。
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