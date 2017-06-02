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﻿貨車倒後撞巴士 玻璃碎濺傷六乘客

2017-06-02 列印
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        昨早上九時許，流浮山發生倒車意外，一輛港鐵接駁雙層巴士，沿流浮山屏廈路向元朗行駛，當途經鳳降村一物流公司外時，一輛中型貨車突從左邊倒後駛出，收掣不及猛撞巴士左邊近車尾車身，巴士一列車窗被撞粉碎（見圖），車窗支柱亦撞斷跌入車內。

　　巴士上六名男女乘客，被飛入巴士的玻璃碎片濺中，其中兩女一男（年齡由三十九至八十六歲）受輕傷，其餘三人則幸無大礙；救護員到場，將三名傷者送院敷治。三十歲姓陳巴士車長及五十七歲姓黃貨車司機無恙，事後在場協助警員調查，兩人經酒精呼氣測試後均證實並無喝酒。
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