 Advertisement
  • 2017年6月2日 星期五
  • 29º
  • 89%
熱門： T.O.P海運大廈小一派位港鐵銀色債券

日報新聞 > 港聞

﻿吳克儉：科大北大牽頭組京港大學聯盟

2017-06-02 列印
■吳克儉（左）會晤國家教育部部長陳寶生。
Previous Next

　　教育局局長吳克儉昨日聯同本港八間大學校董會主席及校長到訪北京大學，出席京港高校交流會，會後指香港科技大學與北京大學將牽頭成立京港大學聯盟，標誌兩地院校將有更緊密合作。

　　吳克儉昨與訪京團昨與北京教育部官員會面，討論學術及學生交流合作，包括一帶一路國際合作機遇及設立大學聯盟。他在會後表示，雙方就成立京港大學聯盟取得共識，將由香港科技大學與北京大學牽頭籌備，相信該聯盟會很快成立，亦標誌着中港院校及學生的合作更為緊密。對於聯盟和香港院校未來的發展，他持樂觀態度。

　　他又提及，去年十一月成立的粵港澳高校聯盟，短短數月已取得一定進展，推出了多項合作計劃，包括在十月舉辦展示科研成果的博覽會、聯盟內的高校可使用中山大學的設施等。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd