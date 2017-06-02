﻿梁振英最後答問大會 展示「政績」痛斥拉布

特首梁振英任期還剩不足一個月，他昨早出席任內最後一次立法會答問大會，開場發言批評非建制派議員拉布，使立法會審議政府撥款申請的時間愈來愈長，亦令民生項目一拖再拖。政務司司長張建宗則說，今年約五十項撥款申請提交財委會，至今僅通過四項，呼籲議員加快審議進度。



梁振英引用多項數據展示其五年「政績」，共建五萬一千個住宅單位，比上任前多二點五倍。他指扶貧助弱開支在其任內增加七成一，亦破天荒制定官方貧窮線。然而他不滿立法會財委會、工務小組等審議進度緩慢，指不應蹉跎歲月、議而不決，令民生議題一拖再拖，距離立法會休會只餘一個多月，呼籲議員加快進度審議各項議題。



民建聯黃定光提問時說，私樓價格一再破頂，公屋輪候時間愈來愈長，質疑政府針對房屋問題的政策不奏效。梁回應指，政府推出多項「辣招」是「治標」，增加供應是「治本」，形容做法屬「標本兼治」，而房屋生產周期要四、五年時間，效果會在未來數年顯現，又批評部份地區人士透過司法覆核，拖慢建屋進度。



張建宗：望議員加快審議



工聯會陸頌雄問政府何時落實取消強積金對沖的進度。梁回應稱，政府已作出研究和深入討論，會盡最後努力處理，但坦言不能夠給予不合理期望予勞方，因最後提出的方案要兼顧資方想法。



社民連「長毛」梁國雄帶同梁振英被鎖上手扣的紙板道具進入議事廳，他又衝上主席台，並向梁振英擲溪錢及撕爛《施政報告》，被主席梁君彥逐出會議廳。而劉小麗則在座位大叫「施政五年，禮崩樂壞，梁振英可恥」口號，同樣被逐離場。



另外，張建宗與十五名民主派議員會面。他形容會面是坦誠的交流，表達財委會撥款緩慢的問題，指今年約五十項撥款提交至財委會，但至今只通過四項，希望議員能在未來數星期把握時間，加快審議撥款進度。