﻿殯儀界應對發牌制 「港牌位內地龕」搶客

政府上周落實骨灰龕場發牌制度，殯儀業界預料本港近半涉違規的龕場，將不獲新牌。面對數十萬龕位有機會被「迫遷」，中港龕場及廟宇決定聯手力推「香港牌位，內地龕場」計劃，收費僅三萬元，比本港龕位便宜九成。近日廣東省更有逾二十個墓園尋求本地福位代理合作，部份以一萬元起跳的龕位作招徠，且有意推出免費內地墓園參觀團吸客。



立法會上周四通過《私營骨灰安置所條例》草案，指在本月三十日起九個月內，私營骨灰龕場不可售賣或新出租龕位，如要繼續營運，須取得牌照。業界估計，本港一百二十三個不符合規劃及地契等規定的私營骨灰龕場中，將有一半不獲牌照，料至少十萬個龕位受到影響。業界生意受重挫，只好急推「香港牌位、內地龕位」等招數拓市。



經營殯葬業中介服務的心福有限公司，本月密密與內地墓園洽談。其銷售總監陳嘉甫稱，業界為免受政策影響，紛紛與內地的華僑墓園接洽。新政策下，不少骨灰龕場預計未必能獲發牌，只好轉型為只放置先人牌位，並游說家屬將龕位放到內地。



費用較港龕位便宜得多



為開拓更大牌位市場，心福也聯合一家面積達二十萬呎、可放置牌位數量超過十萬個的觀音堂，安放牌位。他指每個牌位價格為一萬五千元，連同內地龕位，則為三萬五千元，價格比本港一般龕位便宜得多。



港府落實規管龕場的消息一出，香港合法持牌殯葬骨灰有限公司已接獲廣東省超過二十個墓園尋求合作機會，負責人袁御庫說 :「內地墓園負責人看準本港有數十萬個骨灰隨時被逼遷，認為是一大商機，紛紛開出極優惠條件，要求我們引導客人幫襯。」



他相信，與內地墓園合作有一定吸引力，「市場對合法龕位的需求大，現時寶福山一個龕位也要十八萬元，內地確實便宜得多。」他直言會先赴內地不同的墓園視察，才決定會否合作。



市場觀望 銷售急跌



有業界預期，龕場轉攻牌位業務後，為取得平租和更多發展空間，將大舉進駐樓上舖或住宅單位。針對上述趨勢，食環署表示，只放牌位的店舖不須領牌，亦不受食環監管。若涉及燒香拜神，消防處僅稱，巡查樓宇時，會留意是否有人違反《消防條例》，若發現有涉嫌違規改變土地用途情況，會轉介相關部門跟進。



立法會上周四才通過骨灰龕條例，經營殯葬業中介服務的心福有限公司銷售總監陳嘉甫稱，港人已經擔心龕場一年後不能獲發牌，對買龕位持觀望態度，市場也轉告淡靜。他指公司過往一周能完成超過十宗龕位交易，但上周至今生意已經跌至零，預計至發牌前，情況仍會持續。



殯儀服務中介世竣顧問職員余小姐也說，公司有一半客人期望趕尾班車，搶購屬於表一的私營龕場，但也有一半客人計劃多等一年，待政府發牌後，才決定買位，拖累公司生意減少三四成。