﻿港珠澳橋測試報告造假 揭承包商實驗室工作爆煲

港珠澳大橋香港段工程近日爆出石屎測試報告造假案，懷疑一五年初已有人透過更改檢測儀器的時間，或將樣本石屎磚「掉包」，偽造檢測日期及結果。有專家指，大橋工程高峰期間，每日有多達三百塊石屎磚須檢測，如遲交報告會遭警告。消息人士指，不排除有人發現實驗室工作量爆煲，為保陸續有來的政府工程合約，選擇造假亦不認衰，結果引發大禍。



最新一期《東周刊》報道，上月十六日廉署採取代號「綠田園」的拘捕行動，目標是土木工程拓展署所聘用承辦商的二十一名職員，懷疑有人自一五年初開始，多次偽造虛假石屎磚檢測報告，詐騙土木工程拓展署該些石屎磚符合規格。



高峰期日驗300磚



捲入今次風波的承辦商「嘉科工程顧問有限公司」（Jacobs China Limited），一三年獲土木工程拓展署批出合約，管理大嶼山小蠔灣公共工程實驗室，以及主要負責替港珠澳大橋的石屎樣本進行壓力檢測。



有業內人士說：「港珠澳大橋須檢驗石屎磚的主要部份為橋躉及地基範圍，有時每日只有十多塊石屎磚樣本送檢，但當有大面積的地基進行石屎灌漿工程，因石屎用量較多，就會大大增加實驗室的工作量，高峰期每日要抽取二、三百塊石屎磚樣本做檢測。」



綜合試驗有限公司董事總經理黃建閩說：「若然實驗室的人手或機器不足以應付，或是出現人為原因，過了二十八日才進行測試，但石屎磚的強度已穩定下來，檢測結果分別不會很大，約只有百分之一至三的差距，只要如實上報，由於不涉及質量問題，只會被政府發信警告，一定不會構成刑事罪行。」他指：「作為一間被認可的實驗室，誠信很重要，被揭發造假報告，是極其愚蠢之舉。」



消息人士透露：「嘉科主力承接政府工程，過去十年所取得的政府合約逾三億元。即使土木工程拓展署去年發現嘉科出現問題，嘉科即解釋事件與管理問題有關，並隨之全方位補鑊，成功令當局只在其季度評核報告給予『不合格』作處分了事。」消息人士續稱，不排除有人為保持良好紀錄，寧願造假亦不認衰，當中最大誘因是陸續有來的政府工程合約。



