﻿票王團隊分兵選澳門立會

澳門第六屆立法會選舉尚有約一百天便舉行，近日陸續有參選團隊向選管會遞交選民提名及參選排陣名單。上屆票王陳明金今屆將團隊一拆為二，由經歷了四年議會洗禮的施家倫及宋碧琪擔大旗。坦言曾經矢志創業的施家倫，十九年前吐血險死後幡然醒悟，不惜放下生意，全情投入社區服務；被朋友形容「面冷心熱」的宋碧琪，原來早於就讀澳大法律系時已積極參與青年社團工作，憑着初生之犢不怕虎的精神為民發聲。



上屆榮膺票王、破天荒取得澳門立法會三席的陳明金團隊，今年決定一拆二，並改由施家倫和宋碧琪領軍出選，即將尋求連任的二人接受《東周刊》專訪，表示將以「不忘初心，服務澳門」的理念競選，目標是保住三席。



施家倫說：「創業期間飽一餐、餓一餐，以致患上嚴重胃病，送院檢查後才知道是胃穿窿大出血，差點無命。當時醫院要為我大量輸血；這次換血，我覺得上天讓我死而復生，要我好好做人。」出院後他決定剃光頭，代表由零開始。



重生後，他把握台海兩地「小三通」投身物業，賺得第一桶金；正當事業邁向高峰，○六年因為接觸到剛當選議員的陳明金，短短二十分鐘會面，成為他棄商從政的轉捩點。到一一年，施家倫決定放下手上生意，加入民建聯跟隨陳明金，並於一三年當選立法會議員。



上屆在同一團隊排第三位的宋碧琪，以二十八歲之齡成為回歸後最年輕的議員。中學時已嶄露頭角的她，既是武術校隊成員，也是熱衷參與學聯等青年社團工作。在澳大修讀法律時，她已加入民建聯統籌社團活動，因做事穩重用心，獲陳明金賞識作重點栽培，並於○九年安排她參選立法會，在團隊排第九位吸取經驗。



大學畢業後，宋碧琪短暫加入律師樓實習，未幾便全身投入民建聯工作。一三年她再次參選，更獲「升呢」在團隊排第三位，最後成功晉身議會。