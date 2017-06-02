﻿陳美齡培育尖子心得： 人緣好有助發揮潛能

家喻戶曉的女歌手陳美齡（見圖）早前傳聞出掌教育局，她接受《東周刊》訪問時斬釘截鐵地說：「唔會做教育局局長！」但透露曾多次與候任特首林鄭月娥見面，交流對本港教育制度的看法。「入局」的傳聞雖不真確，但在不少人眼中，她是打造尖子的高手專家。本身是美國頂尖學府史丹福大學教育學博士的她，輕鬆培育三名兒子升讀史丹福。「認識自己、發揮潛能、對每一個人好」是她成功之道，她更以此勉勵香港的年輕人。



陳美齡長居日本，日前返港宣傳新書，她離港前接受訪問談及「做官」傳聞，承認早前曾與林鄭月娥會面數次，交流對香港教育政策的見解，「本身並不認識她，經朋友介紹識，林鄭說在政府內工作多年，未做過教育的崗位，有興趣知道我對教育的看法。」到底曾否獲邀請加入政府？她不肯正面回應。



這個極富娛樂性的傳聞雖未能成真，但陳美齡是不少人眼中的教育專家，因她把三名兒子送入了史丹福大學。她年少時已被唱片公司發掘，入行後星途十分順利，十七歲便走紅，隻身赴日本發展，本來讀書成績很差，後來體會到知識的珍貴，所以在事業最高峰時，遠赴多倫多大學修讀兒童心理學學士，之後結婚生仔，亦繼續修讀美國史丹福大學教育學博士。



「讀書源自喜悅感」



她將課本上的教育知識用於教導三名兒子身上：「最重視他們愉快學習，對自我肯定，有喜悅感就會自動自覺讀書。」結果，三名兒子紛紛入讀史丹福。她去年把心得集結成《五十個教育法》。



《五十個教育法》大受歡迎，至今印至十二版。今年出版的《四十個教育提案》是陳美齡用學者眼光研究香港教育問題而著，她認為香港教育政策應全面改革，減低學生壓力，並讓他們有更多渠道發揮潛能。雖然不會出任局長，但她繼續出謀獻計：「零至三歲的兒童教育好重要，希望舉辦一些課程給照顧小朋友的人讀，教導正確的育嬰方法。」



陳美齡至今仍是日本活躍的全職歌手，並主持電視節目，看似一帆風順的人生也經歷過挫折，十年前曾患乳癌，一度情緒抑鬱，幸得家人支持渡過難關。做乖女、媽媽、歌手、學者、作家樣樣成功，她有其心得：「人緣好，別人願給予機會，才有可能發揮！」