﻿港變身劍擊亞錦賽擂台 「少年劍神」張家朗冀衞冕

本月中香港將變身劍擊擂台，來自三十個亞洲國家和地區、約三百名劍擊高手，將雲集赤鱲角亞洲博覽館，參加年度亞洲劍擊錦標賽。香港首次奪得這項賽事的主辦權，與本港劍擊隊近年在國際賽事屢獲殊榮有關，當中「少年劍神」張家朗更多次贏得亞洲第一的錦標，正全力備戰爭取衞冕的他自信十足地說：「聽到熟悉語言的打氣聲是好大的動力。」



《東周刊》報道，亞錦賽將於本月十五日起一連六日在亞博舉行。香港將派出二十四人參加男女子花劍、重劍、佩劍的個人和團體賽，其中包括去年在亞錦賽的男子花劍個人賽中奪金、打破香港歷年紀錄的廿歲「少年劍神」張家朗。



24港劍手將出戰



張家朗出發到南京受訓前接受訪問說：「香港首次舉辦大型劍擊賽事，能在自己地方比賽是好事，更多香港市民可入場支持港隊，我們盡享主場之利。聽到熟悉語言的打氣聲，是好大的動力。其實不少對手的實力相若，往往主場之利成為勝出的關鍵。」



早於三年前，張家朗已屢屢在國際青年賽事獲獎，於是他毅然決定讀畢中四課程後停學，成為全職運動員。他認為：「書可以遲啲讀番，但體能可能隨年齡下降。」家朗足足花了一年時間游說，才得到父母支持。



同樣追逐「劍擊夢」的廿六歲陳建雄，一三年在加拿大大學畢業後返港，未有與其他同學一樣從事實驗室工作，反而投身全職運動員行列，每月的七千多元津貼比實驗室職位少逾半。



陳建雄早在小四接觸劍擊，在中二開始到體院受訓，曾在大賽中贏得獎牌，但因中七決定出國留學，根據當年的制度，在外國受訓時數不被採納，故被迫放棄劍擊。不過，他留學加國時繼續參加校內劍擊隊，並在校外認識到專業教練，一三年回流本港後再次參賽，重新累積香港排名。他憶述一四年投身全職運動員，父母不時問「做到幾時、幾時出嚟搵錢？」但他仍堅持追夢，後來透過邀請父母觀看自己作賽，讓對方漸漸認識劍擊、認同他的決定。