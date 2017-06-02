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﻿涉藉遊學團詐財 教育中心女東被捕

2017-06-02 列印
　　海關昨日拘捕一名教育中心女東主，她涉嫌違反《商品說明條例》被捕。消息稱，她早前訛稱與一間旅行社合辦一個韓國遊學團，但收款後卻未能向顧客提供相關的旅行團服務，涉款數十萬元。

　　海關早前接獲舉報，指一所教育中心聲稱與一間旅行社，合辦一個前往韓國的遊學團，但在收取顧客款項後，卻未能向顧客提供相關的旅行團服務。多名事主不滿投訴，關員調查後，發現有關旅行社沒有與該教育中心合辦旅行團，昨日掌握證據後採取拘捕行動，以涉嫌違反《商品說明條例》，拘捕教育中心的三十一歲女東主；她調查後獲准保釋。

　　根據《條例》，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。
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