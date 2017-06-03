﻿14美食車同場出擊 龍舟嘉年華 十萬人次狂歡三日

端午節熱鬧氣氛延續至今個周末！旅發局主辦、香港回歸二十周年慶祝活動之一的「香港龍舟嘉年華」，昨日起一連三日在中環新海濱舉行。除刺激的龍舟賽事外，現場亦有多名本地人氣歌手即場演唱。十四架美食車更首度同場擺賣，有經營者指該處人流旺，一小時的生意額已相等於在個別停泊點擺檔一日。旅發局估計，為期三日的活動可吸引十萬人次市民及旅客參與。



每年一度的「香港龍舟嘉年華」昨日起一連三日在中環新海濱舉行，今年有歷來最多的四十八支國際隊伍，連同一百一十六支本地隊伍參賽，健兒人數破紀錄逾五千人，競逐二十七項錦標。其中「重頭戲」四百米標準龍賽事於明日展開，而全港十八區的龍舟隊亦會競逐特區成立二十周年紀念盃。今屆另新增障礙賽，為賽事增添更多歡樂。



美食車聯盟稱生意旺



大會今次特地邀請十四架美食車同場營運，並與生力啤酒合作，推出期間限定優惠，入場人士於美食車單一消費滿六十元，即可享啤酒買一送一。美食車大聯盟發言人、售賣「黯然銷魂漢堡」的林瑞華說嘉年華氣氛甚佳：「一個鐘嘅生意額，相當於喺黃大仙（廣場）做一日。」生意亦較旺場的尖沙咀多三至四成。



他指，參與美食車先導計劃前，已知悉會獲安排參加大型活動，認為可刺激生意，最理想每次有最少五至六架美食車一同擺檔。他又稱，大聯盟現時委託舉辦活動的公司接洽大型活動，本月三十日將有七架美食車出席大埔回歸活動，到大埔海濱公園開檔。



主打「一字骨雞翼」的豪園美食車負責人梅樂文亦指，昨日生意很好，多架美食車一同擺檔很有聲勢，能吸引市民注意。他稱：「最好多啲機會參與大型活動，十四架全部一齊做，好過做孤兒仔，得一兩架。」



除龍舟賽事及美食外，多隊本地人氣組合及歌手，包括Supper Moment 、Dear Jane、LMF、JW、方皓玟、張繼聰等，將與知名DJ輪流登場演唱，帶動現場氣氛。現場亦有多個手作及遊戲攤位，並設有充滿本地特色的打卡熱點和拍攝區，適合一家大細參與。



旅發局主席林建岳昨天亦有到場，試食多架美食車的招牌小食。他表示，十四架美食車進駐嘉年華，加上今年增設了特色的龍舟賽事，相信必定能吸引更多人入場。旅發局總經理、節目及旅遊產品拓展洪忠興預計，整個為期三日的活動可吸引十萬人次入場，又指會研究日後是否再邀請美食車參加其他大型活動。