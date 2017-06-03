 Advertisement
  • 2017年6月3日 星期六
  • 30º
  • 84%
熱門： T.O.P海運大廈小一派位港鐵銀色債券

日報新聞 > 港聞

﻿「陸上划舟」有得玩 寓慈善於運動

2017-06-03 列印
■八珍醬園的美食車售賣特式醬料美食，例如有甜醋Tiramisu（圖）。
Previous Next

　　市民既可觀看健兒划槳競賽，亦能一試身手，試玩陸上龍舟！龍舟嘉年華期間，建行（亞洲）將舉辦「陸上龍舟慈善活動」，建行將按參加者完成的划行總里數支付費用予香港展能藝術會，參加者每划一百米，建行便會捐出二百元，讓市民寓慈善於運動，以支持該會於八月中舉行的「藝無疆：新晉展能藝術家大匯演」，推動展能藝術發展。

　　香港展能藝術會八位展能藝術家獲建行委託，設計一艘特色龍舟擺設、三個龍舟健兒公仔及八支巨型龍舟槳藝術展覽品，供市民到場欣賞拍照。市民除可透過划陸上龍舟外，亦能捐款支持。公眾凡捐款二十元或以上，即可獲特製龍舟形狀祈願牌，並可將寫上祝福的牌掛到慈善祈願區，建行會把所有捐款全數捐贈予香港展能藝術會作慈善用途。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd