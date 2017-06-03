香港展能藝術會八位展能藝術家獲建行委託，設計一艘特色龍舟擺設、三個龍舟健兒公仔及八支巨型龍舟槳藝術展覽品，供市民到場欣賞拍照。市民除可透過划陸上龍舟外，亦能捐款支持。公眾凡捐款二十元或以上，即可獲特製龍舟形狀祈願牌，並可將寫上祝福的牌掛到慈善祈願區，建行會把所有捐款全數捐贈予香港展能藝術會作慈善用途。
「陸上划舟」有得玩 寓慈善於運動
香港展能藝術會八位展能藝術家獲建行委託，設計一艘特色龍舟擺設、三個龍舟健兒公仔及八支巨型龍舟槳藝術展覽品，供市民到場欣賞拍照。市民除可透過划陸上龍舟外，亦能捐款支持。公眾凡捐款二十元或以上，即可獲特製龍舟形狀祈願牌，並可將寫上祝福的牌掛到慈善祈願區，建行會把所有捐款全數捐贈予香港展能藝術會作慈善用途。
14美食車同場出擊 龍舟嘉年華 十萬人次狂歡三日
端午節熱鬧氣氛延續至今個周末！旅發局主辦、香港回歸二十周年慶祝活動之一的「香港龍舟嘉年華」，昨日起一連三日在中環新海濱舉行。除刺激的龍舟賽事外，現場亦有多名本地人氣歌手即場演唱。十四架美食車更首度同場...
2017-06-03
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台北部暴雨交通斷 女童遇溺曾停心跳
台灣昨凌晨起持續下大雨，尤以北部地區雨勢最大，新北、基隆、苗栗多地嚴重水浸，政府部門及學校停工停課，暴雨又造成山泥傾瀉，導致交通中斷；台北松山機場、桃園國際機場亦有多班航機延誤或取消，桃園機場二號航廈更出現水浸。 北部地區中，以新北市雨量最大，其中金山區三界壇路昨凌晨約四時開始水浸，區內多條街道變成澤國，交通中斷；暴雨又導致河流水位暴漲，中山路連接三界壇的磺溪橋不敵洶湧水流，被河水攔腰沖斷，橋面直插溪底，猶幸當時沒有人車經過造成傷亡。著名旅遊區淡水老街亦嚴重水浸，水深一度淹至大閘一半，淡水捷運站亦全是黃泥水。 基隆多個路段發生山泥傾瀉，部份地區交通中斷，基隆市區幾乎...
2017-06-03
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菲警指非恐襲 IS承認責任 雲頂賭場遭縱火36死
菲律賓馬尼拉著名度假村雲頂世界昨凌晨發生「羅生門」暴力襲擊事件，當局警方聲稱一名獨行賊持槍闖入度假村賭場搶劫籌碼並縱火，事件釀成三十六人死亡，大部份死者是窒息致死，疑犯亦自殺死亡，強調事件不涉恐怖主義；惟極端組織伊斯蘭國卻承認責任，直指事件是一宗孤狼式恐襲。 事發在昨日凌晨時份，一名男子無視度假村保安員攔阻，強行闖入賭場向賭枱淋潑易燃液體並縱火，之後鳴槍射擊擺放籌碼的儲存室，掠走價值一億一千三百萬披索（約一千七百六十萬港元）籌碼，之後趁亂逃去。 持槍疑兇掠籌碼自焚亡 事發時賭場內有數以百計賭客，不少人倉皇逃生，甚至有人直接從二樓跳下導致傷勢嚴重，大批警員接報到疏酒店...
2017-06-03
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深灣9號複式坐賞海景
港島南區豪宅深灣9號，臨海而建，是次精選的放盤為複式設計，屋主曾斥資約300萬元豪裝單位，實用面積1355方呎，採兩套房兩廳設計，單位向南對正深灣遊艇會一帶海景，視野開闊。 位於惠福道的深灣9...
2017-06-03
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恒指再升逾百點 逼近26000
港股周五承接美股升勢，於港交所（388）及多隻重磅內銀股帶動下，恒指升穿25900點，一度高見25973點，最多升163點，惟受制於26000阻力，午後於高位徘徊，成交逾852億元。港股本周僅四日市，以全周計，恒指累積上升285點或1.11%；國指累積上漲87點或0.82%。 恒指收報25924點，升114點或0.44%；國企指數收報10666點，漲46點或0.44%，成交金額852.4億元。 信誠證券基金經理王海翔指，近日大市升勢強勁，市場普遍預期美國將於今月加息，加上暫未見有其他重大利淡因素，相信資金將續流入港股，大市上升趨勢未變，料恒指於6月份內可上試2700...
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駁火「大」戰 皇者君臨
萬眾期待的歐聯決賽今晚將在卡迪夫千禧球場上演，應屆西甲冠軍皇家馬德里和意甲盟主祖雲達斯近況不相伯仲，激戰可期。不過，「銀河艦隊」以往歐戰決賽成績遠勝老婦人，故不妨取兩球半「大」之餘，還支持前者客勝捧盃。 （有線61、64、201、203台周日凌晨2:45直播） 皇馬今季季尾一直保持穩定演出，各賽事近八場七勝一負，期間共轟廿六球，攻力可見一斑，兩球半計開出「七大一細」。老婦人季尾要應付意甲、意大利盃及歐聯三大戰線，近八仗五勝兩和一負，火力亦令人眼前一亮，期間五場開兩球半「大」，因此兩軍今晚交鋒，相信不乏互相破網的場面。 然而，「銀河艦隊」甚有冠軍命，歷來十四次闖入歐戰決...
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潮媽智購 兒童玩物
夏天來臨，家長都鼓勵小朋友多參與戶外活動，單車、浮牀、滑板車等入貨清單，家長又如何精明入手？Zoey今日就介紹於MegaBox舉行的「激安商舖購物感謝祭」，參與商戶逾萬件貨品會以優惠價發售，除了小朋友...
2017-06-03
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狂搵奶粉錢 蘇永康餵奶湊B兼職湊仔公
49歲的靚聲王蘇永康（阿公）今年3月20日榮升人父，其任職Alexander McQueen亞太區總裁的愛妻馮翠珊（Anita）誕下重6.11磅的展弘（Jazz）。萌爆B仔食人奶快長肉，現已增至13磅...
2017-06-03
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巴士的點評——要同時領略中國的先進與落後
中國就像一隻巨象，你從不同角度看她，會看出完全不同的形象。中國二○一六年的人均產值為八千八百六十六美元，大約六萬九千港元，每月五千八百港元，這是一個中等產值國家的水平。 但不過大家不要忘記，這個只是平均數，在內陸的山區中仍然有窮到每月收入只有幾百元的農民，而大城市內則充斥著億萬富翁。我們對中國的看法，要平衡一些，不要覺得她很先進，因為中國還有很多落後的地方，包括文化和制度方面；但也不能認為她太落後，現時香港很多年輕人很討厭中國，不想踏足中國。他們印象中的中國只有地溝油和偽劣商品，骯髒落後。但現實上，中國在很多方面，已經走在世界前列，我們必須要認識這些事實。 剛剛看到一則新聞...
2017-06-03
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閘中尋寶——架勢近試狀態初起
第六場四班千四米，蔡廄三歲馬「架勢」初次上陣，此駒於二月中已開始試閘，試足八課閘才開上戰陣，備戰工夫做足。初期試閘所見，馬兒跑姿討好，稍嫌走規未熟，看台型應跑中距離較合，故初出跑千四米可以理解。五月中由莫雷拉主理初戴眼罩試跑馬地閘，早段走勢已較前淡定，末段有騎而走勢平穩，狀態初起，今仗憑質一戰也要兼顧。 蔡廄PP「話得事」出戰尾場三班千四米，本身於愛爾蘭贏千六米，早前試泥閘見末段推騎仍覺牽強，不過上周再試時見直路走勢上力，狀態已起，要留意。 第四場文廄「開懷大少」自四月尾起連試三課閘，備戰積極，論馬本身有短途速度，跑姿平實，最近一課谷閘直路有騎，稍嫌上力仍有不足，馬身未夠壯...
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