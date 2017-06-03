﻿否認襲擊 獲控方不起訴 再有青年認暴動罪

去年農曆大年初一深夜發生旺角暴亂事件，第四批涉及十名被告的案件昨續審，再有二十五歲青年吳挺愷承認一項暴動罪，但否認另一項襲擊致造成身體傷害罪，獲控方紀錄在案，不作起訴。控方昨在開案陳詞指，警方當晚於彌敦道組成防線，並與大量集結人士對峙，當中有人向警員作出投擲物品等行為。



律政司副刑事檢控專員梁卓然指，警方於去年二月九日約凌晨四時，於彌敦道南行線組成防線，並向南行線方向前進，與集結在山東街內的人群對峙。對峙期間，有人向警員投擲物品，警方防線遂向奶路臣街及豉油街方向後退，期間有人繼續向警方投擲物品及追趕正在後退的警員，而被告莫嘉濤、鍾志華及何錦森均有參與在內，又指莫於向一輛載有四名警員的巡邏車投擲竹枝、磚頭及垃圾桶，該巡邏車其後證實受到損壞，導致約二萬六千元的損失。警方在豉油街與集結人士對峙時，被告陳和祥和鄧敬宗亦分別向警員擲磚；被告霍廷昊於山東街及山洋菜南街燒垃圾桶及向警員擲磚。而被告李卓軒、林永旺及葉梓豐則有從地面取去磚頭並向警員投擲。控方指，被告莫嘉濤被捕時所穿的外套及印有N字的波鞋，與警方在互聯網取得的片段脗合，而被告鍾志華則因多次參與「鳩嗚團」而被特遣隊警員認出。



47警受傷



根據案情，事件中共有四十七名警員受傷，當中包括一名總督察及兩名高級督察，而一名警員的判傷結果為百分之一點五永久傷殘，並獲得三百六十天病假。



現時受審的九名男被告，包括十八歲莫嘉濤、三十一歲鍾志華、三十八歲何錦森、廿四歲霍廷昊、七十一歲陳和祥、廿七歲鄧敬宗、二十歲李卓軒、廿二歲林永旺及十八歲葉梓豐。