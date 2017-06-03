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﻿明日買《星島》送食譜 煮出素饌好滋味

2017-06-03 列印
紫菜豆角卷
梅菜心炒雞心豆
三杯猴頭菇
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　　成日出街食味精多又唔化算，想食住家飯又冇好煮意？《星島日報》幫到手，逢周日隨報免費附送簡易食譜，深受讀者歡迎，今期推出《亞洲素食》食譜，請來人氣廚師Gloria親自教授五款美味菜式，包括三杯猴頭菇、梅菜炒雞心豆、紫菜豆角卷等等。食譜中英對照，圖文並茂，讓你或家傭姐姐都可以輕鬆掌握，易學易煮，為自己和家人炮製美味菜式。想煮得輕鬆，食得窩心又開心，記得明日買份《星島日報》啦！
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