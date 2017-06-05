﻿揮長刀呼「真主」 遭警擊斃 三刀手開殺戒 遊英高危

倫敦國會大樓外兩個多月前發生汽車恐襲，詎料前晚再有恐怖份子在熱門景點大開殺戒。三名兇徒駕駛貨車沿倫敦橋直衝博羅市場，沿路撞飛途人，血肉橫飛；兇徒其後持刀落車，闖入食肆，見人就砍，有人遭割頸。警方到場擊斃三名兇徒。事件中至少七名無辜平民死亡，四十八人受傷，暫時並無組織承認襲擊責任。警方在倫敦東巴金區拘留十二人，懷疑他們與案件有關。有國際關係學者表示，英國不少新移民未能融入社會，易受極端思想影響，策動恐襲發洩不滿情緒；英國警力不足，令人擔心英國將持續受到恐襲困擾。



倫敦時間周末晚上十時許，不少倫敦市民外出消遣，突然一輛白色貨車以時速約五十公里從倫敦橋直衝約四百米外的博羅市集，貨車駛上行人路，約二十名途人走避不及，慘遭貨車撞飛，部份人倒地不起。貨車撞停後，三名男子從車上跳下，各人手持十二吋長刀，敲碎多間酒吧及食肆玻璃，見人就斬，有人慘遭割頸。有英國傳媒引述目擊者稱，歹徒邊行兇邊喊：「為了真主！」



英周四大選如期舉行



警方緊急派出大批警員到場，包括自○六年成立以來首次出動的反恐指揮部門，開火將三名歹徒擊斃。據當地消息，現場傳出多次爆炸聲，未知是否警方引爆兇徒遺下的爆炸品。蘇格蘭場表示，兇徒身穿疑似炸彈背心，證實是偽品；初步相信涉案兇徒全被擊斃，警方仍調查是否有黨羽在逃。事件中，至少七人死亡，另四十八名傷者被送往醫院搶救。



英國本周四舉行大選，詎料大選前夕發生恐襲，再為脫歐前景增加不明朗因素。網上有不少聲音希望政府延遲大選日期，先集中力量保障國民安全。執政保守黨及工黨昨日暫停一天競選工作，惟首相文翠珊堅持不延遲大選。



港保安局維持黃色警示



本港保安局仍對英國發出黃色外遊警示，提醒港人密切留意當地局勢，保持警惕。入境處指在得悉事件後，即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐英國大使館了解情況，暫無收到港人求助。旅遊業議會總幹事董耀中表示，倫敦橋是熱門景點，但事發在深夜，較少遊客在場，他提醒前往英國的香港遊客，須遵從導遊及旅行社安排，避免深夜外出，或前往人多地方。



脫歐有損英收集情報



香港國際問題研究所歐洲研究主任尹子軒表示，近期在歐洲發生的恐襲事件，均由移民的第二代所策動，他們長期未能融入社會，被人排擠，容易受極端思想影響，透過傷害他人抒發情緒。他指出，英國警力不足，施襲者較易得逞；英國早前公投決定脫歐，將來定必失去歐盟強大的情報網絡，要獨自應付恐襲威脅，英國受襲風險將相對較高。



這次是英國三個月內遭遇第三次恐怖襲擊，上月二十二日有恐怖份子混入曼徹斯特一場演唱會，引爆身上炸彈，造成至少二十二死一百二十傷。