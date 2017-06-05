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﻿亞裔記者 遭割頸

2017-06-05 列印
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　　倫敦橋恐襲事件中，多名途人遭恐怖份子揮刀斬傷，包括一名亞裔男記者Geoff Ho（見圖），其頸部被利刀𠝹傷，血流如注，他一邊以手掩住傷口止血，一邊由警員攙扶上救護車。他在送院期間，友人不見他蹤影，擔心不已，在社交網站分享其照片，希望網民能幫忙提供資料。其後，他另一名友人在twitter表示，他正在深切治療部接受治療。
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