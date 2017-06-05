﻿台漢：貨車看人就撞！

倫敦遭受恐襲時，多名華人在附近目擊事發過程。一名台灣男子將現場相片及影片上傳至facebook：「這輩子沒有靠這麼近過（恐怖襲擊）！」「貨車看人就撞，恐怖份子抓到人就割喉，持槍銬上警察當人質，超級恐怖。」他形容：「整個倫敦都是警察車消防跟救護車，街道警笛聲狂響，簡直煉獄。」不少人留言，均為他現況感到憂心，提醒他注意安全。



另有一名內地網民亦發文指自己身處現場，周遭呼救聲連綿不絕，更「聽見了四聲槍響，以為自己要死了」。