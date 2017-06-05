﻿美國小天后 今重訪曼市演唱

周六威爾斯卡迪夫千禧球場上演的歐聯決賽，見證C朗拿度的皇家馬德里王朝正式誕生！此子今仗梅開二度，率「銀河艦隊」4:1輕取末段十人應戰的祖雲達斯，四年內三度封王，確立史上第七個王朝。 連同今仗兩球，C朗成為史上首位於三屆歐聯決賽士哥的球員。這名三十二歲射手由去年五月廿八日捧走歐聯錦標起，十二個月內再摘下歐洲國家盃、世界足球先生和西甲等九大榮譽，難怪風騷道：「年紀只是數字，我覺得自己還是一名年輕人。我相信沒有人可以批評我，因為數據已說明一切。」 繼一九五五至六○年一代王朝後，皇馬近四年三度捧走大耳朵盃，成為史上第七個王朝，更是歐聯九二年改制後首支衛冕成功球隊，歷來十二次...

2017-06-05