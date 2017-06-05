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﻿美國小天后 今重訪曼市演唱

2017-06-05 列印
        美國小天后Ariana Grande上月在曼徹斯特競技場舉行演唱會時遭遇恐襲，似乎未有令她懼怕。她昨日得知倫敦橋發生恐襲後，即在twitter上表示「為倫敦禱告」，並計劃在今日凌晨與其他當紅歌手重返曼徹斯特舉行慈善演唱會。其粉絲亦無懼恐襲威脅，演唱會門票早已售罄，有歌迷稱，必須生活如常，不要害怕，以免恐怖份子以為得逞。曼徹斯特有兩名女學生粉絲兩日前已在演唱會場外紮營排隊，爭取第一時間入場捧偶像場。這次演唱會在奧脫福球場舉行，現場守衞森嚴，任何人出入時均須經過金屬探測器檢查。
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