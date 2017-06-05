﻿航機疑遇晴空湍流或亂流

對於昨日有飛機遇氣流釀多人受傷要急降，香港專業教育學院（青衣）工程系（飛機工程）高級講師盧鎮江表示，民航飛機遇到氣流常見，但今次機師未能預測，他估計事件可能是飛機遇上難預測的晴空湍流或亂流。



盧鎮江稱，民航飛機一般會遇到氣流，情況常見及不嚴重，一般民航機可飛到四萬呎高空，但愈低便愈多湍流或亂流出現；主要成因是地面的熱空氣上升，遇上高空的冷空氣產生對流形成。



他表示，近兩日台灣及廣東省的天氣及風向不穩定有大雷，而冷空氣與暖空氣相遇便有機會產生亂流，雖然一般機師都掌握飛行途經航線天氣資料，但晴空湍流及亂流則難以預測。當飛機遇上亂流時，會上下搖晃。只要肇事飛機抵目的地後，航空公司找工程人員檢查飛機結構，證實結構沒有受影響及損毀便可再飛行。