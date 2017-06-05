﻿支聯會：維園燭光必定繼續燃亮

昨天是六四事件二十八周年，支聯會昨晚於維園舉行燭光晚會。支聯會主席何俊仁公佈燭光集會約有十一萬人參與，較去年十二萬五千人減少了一萬五千人，亦是九年來最少。警方則指，有一萬八千人參與。



晚會在八時開始，程序包括獻花、默哀，並由支聯會副主席鄒幸彤致辭，她指仍未知道維園持續二十八年的悼念能結出甚麼果實，但懷緬死者是本着對公義的執着、對未來的期盼，本着人之為人那份情。她強調維園的燭光必定繼續照亮下去 。



今年大專學界繼續缺席六四晚會，而晚會中設有「與青年對談」部份，其中「工學同行」蕭翠萍回應中大學生會的聲明時指，港人不應輕言當年的歷史與今日切割。