﻿支聯會：維園燭光必定繼續燃亮

晚會在八時開始，程序包括獻花、默哀，並由支聯會副主席鄒幸彤致辭，她指仍未知道維園持續二十八年的悼念能結出甚麼果實，但懷緬死者是本着對公義的執着、對未來的期盼，本着人之為人那份情。她強調維園的燭光必定繼續照亮下去 。
今年大專學界繼續缺席六四晚會，而晚會中設有「與青年對談」部份，其中「工學同行」蕭翠萍回應中大學生會的聲明時指，港人不應輕言當年的歷史與今日切割。
恐怖份子上月在英國曼徹斯特Ariana Grande演唱會發動自殺式炸彈襲擊，倫敦周六晚又發生恐襲。三名恐怖份子駕貨車衝上著名景點倫敦橋的行人路，再直闖人流眾多的博羅市集，撞傷二十多人。三名手持長刀的...
2017-06-05
暴雨持續襲台，最少造成七人死傷兩人失蹤，雨勢由北部移至南部，高雄山區溪水暴漲沖走十一間住宅，幸當局及時疏散居民，未有造成傷亡；中央氣象局預計，今日雨勢會緩和，但東北部、東北海岸地區、中部以北山區仍有機...
2017-06-05
菲律賓馬尼拉雲頂世界度假村賭場上周發生釀成三十七死的襲擊事件，雖然極端組織伊斯蘭國事後承認責任，惟菲國政府一直否認事件涉及恐怖主義，當局繼公開案發時閉路電視片段後，昨日再披露更多案件詳情，表示自焚身亡...
2017-06-05
墨爾本向來是香港人移民或海外投資置業城市之一，位於西墨爾本正有全新項目Adderley，整個項目包括一所5星級酒店，而本周六及日現正在香港舉行展銷會，單位間隔為1房至3房，售價由約45萬澳元起(折合約...
2017-06-05
六絕月港股反其道而行，上周已經上試26,000點，市場人士相信，在人民幣回升的利好因素之下，吸引資金流入亞洲區，也促使股市回升，證券商預期港股可破兩萬六千點關，續創23個月收市新高。恒指上周持續升勢並創新高，市場關注本周能否維持走勢。分析師預計，市場將關注周內舉行的英國大選，加上下周恒指季度性調整將生效等因素，預計大市本周將以波幅走勢為主，趁機會突破。
2017-06-05
周六威爾斯卡迪夫千禧球場上演的歐聯決賽，見證C朗拿度的皇家馬德里王朝正式誕生！此子今仗梅開二度，率「銀河艦隊」4:1輕取末段十人應戰的祖雲達斯，四年內三度封王，確立史上第七個王朝。 連同今仗兩球，C朗成為史上首位於三屆歐聯決賽士哥的球員。這名三十二歲射手由去年五月廿八日捧走歐聯錦標起，十二個月內再摘下歐洲國家盃、世界足球先生和西甲等九大榮譽，難怪風騷道：「年紀只是數字，我覺得自己還是一名年輕人。我相信沒有人可以批評我，因為數據已說明一切。」 繼一九五五至六○年一代王朝後，皇馬近四年三度捧走大耳朵盃，成為史上第七個王朝，更是歐聯九二年改制後首支衛冕成功球隊，歷來十二次...
2017-06-05
電競熱潮席捲全球，近日在俄羅斯莫斯科，便有世界級電競賽事開打。戰遊網聯賽（Wargaming.net League）「2017世界大賽」於日前舉行，最終由當地隊伍Tornado Energy擊敗其餘1...
2017-06-05
英國曼徹斯特演唱會恐襲案發生不足兩星期，倫敦時間周六晚上再發生恐怖襲擊，造成多人死傷。張智霖（Chilam）一家三口身在英國旅行及欣賞足球賽，他事後有於社交網留言報平安。本報記者 張智霖（Ch...
2017-06-05
昨天英國倫敦橋發生恐襲事故，無辜平民慘遭殺害，是繼三月西敏橋恐襲和五月曼徹斯特音樂會炸彈之後，恐怖份子於短短四個月內一而再、再而三濫殺平民。英國政府表明不就範，但英美等盟國正在伊拉克與伊斯蘭國組織苦戰，IS或其支持者為了報復，相信將持續在歐美發動恐襲，以製造恫嚇效果。香港是一個國際金融商貿中心，歐美在港有龐大投資，雖然本港遠離伊拉克，中國亦沒有介入當地戰事，但不排除恐怖份子製造事端，本港反恐戒備，不能鬆懈。 中國近年不時發生恐襲事故，對東突等恐怖組織嚴加提防，今年七一香港回歸二十周年，料有國家領導人訪港，警方連月密鑼緊鼓舉行反恐演習，包括模擬有恐怖份子放置炸彈及挾持人質，出...
2017-06-05
昨日有三場錦標，最終大摩憑「喜旺寶」奪獅子山錦標，「火箭駒」則捧青年工業協會盃，另再贏「駿馬翹楚」中三元。而九龍木球會盃方面，就由鄭廄「皇仁大師」勝出。至於李寶利除憑「天下為攻」及「常豐裕」為蔡廄起孖...
2017-06-05