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﻿僅三成人曾使用社區癌症支援

2017-06-05 列印
　　癌症基金會調查發現，在受訪逾千名癌症患者或曾照顧患者的親友中，逾七成知悉非牟利機構提供相關支援服務，但僅三成曾使用，當中六成認為對治療有重要幫助。調查又顯示，四成受訪者意識到治療引起的情緒和社交問題，以及副作用和對外觀影響，其中僅兩成半會面對情緒問題，一成二則稱有經濟壓力，反映受訪者明顯低估社區癌症支援服務的重要性。

　　基金會服務總監梁玉珍指，據外國資料指，六成六癌症病人情緒受困擾，當中近三成出現焦慮症狀，因此治療之外亦需關注患者及其家人的心理狀況。基金會本月初將在葵涌成立第四間癌協服務中心，主要服務新界西居民，提供免費專業心理輔導、藝術治療等。梁補充，目前公立醫院醫生是自願推介支援服務，冀提交建議予醫管局，強制醫生作推介。
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