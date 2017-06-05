﻿上水連續兩日鐵騎遭縱火

上水一連兩日出現縱火燒電單車狂徒。昨凌晨一輛停泊一個遊樂場對開電單車遭歹徒縱火，並波及旁邊七輛電單車。消防員到場撲滅火警，八輛車嚴重焚毀，無人受傷。消防在場發現助燃劑，交警方列縱火調查。



現場為符興街遊樂場對開一列電單車位，昨凌晨三時許，二十五歲姓曾男子途經，發現一輛電單車着火焚燒報案。但消防員到場時，因火勢猛烈及已迅速波及旁邊七輛電單車，火警約十多分鐘後被撲滅。但起火電單車及另外被波及七輛電單車，分別嚴重焚毀、車身被燒焦及熏黑。消防員現場調查時發現有助燃劑，轉交警方列縱火跟進。



前日凌晨一時許，上述遊樂場附近新財街亦有一輛電單車被縱火焚燒。警方不排除兩宗縱火燒電單車案為同一人所為，現仍追緝縱火狂徒歸案及調查其動機。