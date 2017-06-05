﻿長洲信號站開放 揭風球背後意義

颱風季節將至，打工仔最期待掛八號風球不用上班，但原來颱風信號已有百年歷史，由早期的鳴炮發佈方式，至一九一七年首次推出「數字颱風」。天文台今年秋後將開放已關閉的長洲信號站，讓公眾了解數字背後的意義。



天文台科學主任蔡振榮（見圖）表示，天文台早於一八八四年，使用圓柱形、球形、圓錐形組成的信號標誌，向港內船隻發佈熱帶氣旋消息，而每當熱帶氣旋迫近，更會鳴炮示警。為提供市民對颱風的警覺性，天文台在一九一七年改用由一至七號的數字颱風系統，當時二至五號相等於現時的八號風球，而七號則等同現時風力最強的十號風球。



至一九三一年，天文台採用一至十號颱風信號，但由於五至八號風球代表不同風向的烈風，市民容易混淆。至一九七三年，天文台將該四個風球合併成八號風球，沿用至今。