﻿追薪漢警署揚言割頸

一名男子，聲稱被僱主拖欠薪金及遭黑客勒索困擾，昨闖入旺角警署報案室要求警員協助時，突然情緒激動，拿出玻璃碎片架頸揚言自殺及與警員對峙。警員持盾牌警棍戒備及召談判專家到場，游說約兩小時後事主情緒平復，棄下玻璃碎片被制服及送院。



黃與家人同住黃大仙區，任職裝修。他報稱早前遭僱主拖欠約兩萬薪金，多次向僱主追討無果；加上早前家中電腦遭黑客入侵勒索，並已報警。昨凌晨四時許，姓黃（三十三歲）男事主闖入太子道西一百四十二號旺角警署報案室，聲稱受拖薪及黑客事件困擾，要求警員協助及要求見談判專家，其間情緒激動，拿出一塊玻璃碎片架頸揚言自殺。多名警員聞訊到場持盾牌戒備，同時召談判專家到場。



事件擾攘約兩個小時，黃在談判專家勸喻後態度軟化，放下玻璃碎片，警員上前將其制服，由於他頸部割傷，救護員替他包紮後送院，警方將案件列作企圖自殺處理。