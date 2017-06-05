﻿運動「家」教養 連繫親子情

「其實落雨有咩好怕喎！」廣告對白聽得多，但當外面下着雨，家長是否放心讓子女外出淋雨？前亞運會落山單車賽銅牌得主Brian Cook熱愛運動，是一對年幼子女的運動良伴，即使遇上下雨天，他們仍堅持到戶外，甚至以嬉水為樂。Brian認為，運動可培養孩子積極和堅持的良好態度，更令親子關係變得親密。文：林愛娜



訪問當日與Brian一家相約在運動場見面，惜天公不作美，雨點淅瀝淅瀝下個不停，原計畫待雨勢稍弱才進行拍攝，不料Brian五歲的兒子Adam甫到場，就拉着三歲的妹妹Emma和媽媽Karen往跑道衝上去，三人冒雨繞着運動場跑了一圈，整整四百米。



玩水踩水窪 自由跑跳玩



Adam率先衝過終點，Karen拖着Emma隨後跟上，兩兄妹頭髮和衣服都濕漉漉，Karen的眼鏡亦沾滿水珠，但三人卻眉開眼笑，相當興奮，彷彿臉上寫着「未玩夠」三字。深知子女心意的Brian，帶着他們重返跑道，進行了數次一百米短跑，又指導Adam做起跑姿勢。貪玩的Adam更故意用力踩水窪，濺起水花弄濕妹妹和爸媽，Brian不但沒有制止，更向Adam還擊，令Adam整張臉都是水，兩人都哈哈大笑起來，最後玩了大半小時方停止。



「父母不應只當旁觀者，應要落場當參與者，很多運動都適合親子，最簡單是跑步，不需要任何器材，隨時隨地都可以進行。」Brian認為，父母與子女一起參與運動，樹立榜樣，孩子的運動動機亦會提升。很多父母擔心子女淋雨會生病，又怕弄得全身骯髒，Brian卻表示，只要在安全的情況下，他會容許孩子自由跑跳遊玩，「雨水都是普通乾淨的水，只要玩完換衣服便可以，更可增強抵抗力，他們都很少生病。」



跑步、踏單車、行山和滑水是Brian一家常做的運動，每周最少三至四次到戶外運動，Brian夫婦在子女未懂走路時，已帶着他們通山跑，「我們住在西貢，就是希望孩子可以在較自然的環境下成長，一出門就可做運動，以前會揹着他們在家附近的小徑行山或跑步，有時更去露營。」



細聽心底話 相伴作鼓勵



Brian認為，孩子從小練習跑步，可改善耐力、速度和四肢協調，有助他們在其他運動有更佳的表現，更可增強自信。Adam除了跑步和踏單車，亦有參加欖球、游泳、電單車和羽毛球等興趣班。Adam偷偷打小報告，指爸爸每逢周日帶他參加欖球練習時，會像教練般在旁監察他的表現，Brian聞言即笑着否認，「很多家長送子女到場後，都會留下來看看孩子學得如何，不算監視。而且我不是閒着，有時亦會在場邊練跑。」



父母與子女多運動，陪伴時間增加，有共同話題，感情自然有增長。Karen指，Adam會分享上不同課程的趣事和困難，有時候則很高興地表示自己表現理想或被稱讚。不過，當兒子訴說很累、很辛苦，不想去做運動，Karen會安撫他及查問感到辛苦的原因，當兒子分享難處後，便會給予鼓勵，希望他堅持努力。



