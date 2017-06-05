﻿港燈優惠三重賞

香港回歸二十周年，港燈回饋市民，推出轉用電子帳單及自動轉帳優惠三重賞。首先，只要你是首一萬個轉為同時使用電子帳單及自動轉帳的港燈電力帳戶，可獲一次性港幣九十七元回贈，以繳付電費，推廣期於本月一日開始，至十二月三十一日結束。



第二重賞是「港燈成立一百二十八周年幸運抽獎」，若你是港燈電力帳戶，並在今年十二月三十一日當天仍同時使用電子帳單及自動轉帳兩項服務，可自動參加幸運抽獎，有機會贏到一千元豐澤購物禮券，名額一百二十八個。第三重賞是「回歸二十周年幸運抽獎」，若你是在一九九七年開設港燈電力帳戶，並於今年十二月三十一日當天仍同時使用電子帳單及自動轉帳兩項服務，都可參加壓軸大抽獎，有機會額外贏取價值港幣三千元豐澤購物禮券，名額二十個。