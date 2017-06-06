﻿港升空偏離航道 國航亂飛 差30秒撞山

中國國際航空（下稱國航）一班由本港往成都的客機，前晚起飛後疑未有按空管指示攀升至指定高度，客機擅自左轉，幾乎撞山！空管人員不斷呼叫機師即時右轉及爬升，幸好客機及時返回正常路線，最終平安抵達目的地。國航就事件回應，事發時無線電頻率繁忙，以致機師對指示存疑。本身是機師的立會議員譚文豪指，若機師遲了三十秒才修正，飛機或撞天壇大佛。



涉事國航客機航班編號CA428，為與國泰港龍聯營班次，前晚原定七時四十五分由本港起飛，目的地為成都，航班最後延誤至當晚九時○七分才起飛。YouTube流傳一段錄音，疑為當時空管人員與涉事機師之間的對話，錄音中開始不久，空管人員多次指示客機上升至「FL130（一萬三千呎）」的飛行高度，但客機通訊卻佈滿雜音，難以肯定機師是否明白指示。



其後空管人員發現客機偏離正常航道，轉向左方，往大澳山頭方向飛去，空管人員遂要求機師立即轉右，並警告前方有地形危險，須迅速攀升，但機師一度全無回音。眼見客機將要撞上大澳山頭，空管人員不斷作出地形警告，指示客機緊急攀升至五千呎高空，幸最後客機及時右轉，未有撞山，並於深夜十一時二十一分平安抵達成都，事件中無人受傷。



據航空網站flightradar24所示，涉事客機在起飛一分多鐘後，突然偏離原定航道轉左，當時其飛行高度約為三千七百多呎，但根據民航處指引，大嶼山該區的最低安全飛行高度為四千三百呎。



國航：頻率繁忙 人員對指示存疑



國航回應本報查詢，事發時機組人員對指示存在疑問，加上無線電頻率繁忙，造成短時間偏離正常路徑。發言人強調其間沒有觸發地形警告，亦未對飛行安全構成影響，但今後將進一步強化安全警示教育，保障飛行安全。民航處表示，事件中沒有其他航機的安全受到影響，處方知悉後已即時作出跟進，要求國航提交報告，並通知國家民航局的相關部門。



立會議員指人為錯誤



本身是民航機師的立法會議員譚文豪表示，事件涉人為錯誤的機會較高，可能有三個成因，包括如機師聽錯指示，誤以為「FL130」是轉向一百三十度；或轉向與攀升按鍵位置接近，機師誤將兩者混淆；亦可能是機師輸入導航系統資料時出錯。



他續指，如機師遲了三十秒作出修正，飛機可能撞上天壇大佛，但飛機具備防撞系統，偵測到地形危險時會發出警告，會強制飛機攀升至安全高度，減低意外發生的機會。