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﻿美股中段跌五點

2017-06-06 列印
　　美國股市本周首個交易偏軟，杜指中段報二一二○○點，下跌五點；納指則報六二九七點，下跌八點。滙控美國預託證券價格中段見六十八點五九港元，升零點三四港元；中移動美國預託證券價格則見八十五點三六港元，升零點一六港元。紐約期金中段報每盎司一千二百七十八點七美元，升一點九美元；紐約期油則報每桶四十九點一九美元，跌零點四七美元。
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