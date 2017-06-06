﻿傳與前足主未達財務共識 南華退出超級聯賽降班

有逾百年歷史的本港老牌球會「南華」昨傍晚突然發表聲明，決定退出來屆的超級聯賽，自願降級至甲組作賽。消息甫傳出，大批球迷紛紛在社交平台大歎可惜。多年來見證本港球壇興衰的東方足球隊總監梁守志更形容，這是今年本港球壇最黑暗的一天。有傳南華這次「自貶身價」，全因前足主張廣勇與會方有財務糾紛。



南華日前以培訓新人為由，去信香港足球總會申請由港超聯降級至甲組。足總昨日召開董事會商討有關事宜，最後接納南華申請，意味南華將在百年來首度離開頂級聯賽，屈身低組別賽事。



南華體育會形容這是一項「沉重決定」，但強調是經過會內各首長深思熟慮後才達成，又指現今足球圈欠缺足夠年輕的優秀球員推動足運，故南華由去年開始展開十年青訓計劃，培訓新人，而降級決定是配合此計劃而行。



消息人士透露，南華與前任足主張廣勇有財務糾紛，前者曾要求張廣勇支付一七至一八年度尚有合約的球員薪金、住宿費及強積金，據悉總金額達七位數字。但雙方經多次磋商，仍未能達成共識，未知是否與這次降級有關。



東方總監︰港球壇最黑暗的一天



多年來見證本港球壇興衰的東方足球隊總監梁守志形容，這是今年本港球壇最黑暗的一天，「就算今季我隊失落聯賽冠軍我也沒有如此悲痛。」他又批評南華足主張廣勇入主三年來，把球隊弄到烏煙瘴氣，使這支「百年老店」黯然失色。足總總裁薛基輔亦擔心，來季球市會因南華退出頂級聯賽，令入座率大受影響。



南華前身「華人足球隊」於一九○四年成立，其後在一九一六年加入足總，翌年開始參與乙組聯賽，此後共取得四十一次港甲冠軍，為「封王」次數最多的球隊，是以南華可謂本港球壇的圖騰。







