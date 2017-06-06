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﻿黎棟國：港恐襲風險仍處中度

2017-06-06 列印
■滙豐大廈亮燈為倫敦打氣。
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　　繼英國曼徹斯特上月舉行演唱會期間發生恐襲後，首都倫敦亦於當地時間上周六晚再遭恐怖份子襲擊，釀成多人死傷。保安局局長黎棟國昨表示，當局不斷評估本港受恐襲的風險，現仍屬於中度水平，局方會時刻保持高度戒備狀態。

　　黎棟國昨出席一項活動後表示，香港時刻評估恐襲的風險，目前仍然維持在中度水平，又指香港有恒常機制，通過情報交流關注本地及世界最新情況，並時刻保持相當高的戒備狀態，着市民可以放心。

　　至於今年七一回歸二十周年慶典的保安事宜，他則說，籌備工作情況良好，政府會全力以赴做好保安工作。
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