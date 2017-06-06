﻿款項輾轉存入戶口首曝光 長毛涉收黎智英錢未申報

現年六十一歲的梁國雄否認一項公職人員行為失當罪。控罪指他身為議員，於一二年五月二十二日至去年六月二十三日期間，無合理辯解或理由，無向立法會申報或披露，或向立會隱瞞，他於一二年五月二十二日透過Mark Simon接受黎智英一筆二十五萬元款項。
案件由法官李運騰審理，梁由資深大律師李柱銘代表，控方由副刑事檢控專員黎婉姬代表。
開案陳詞指，黎智英於一二年至一四年期間向社民連及長毛支付二百零五萬元。當中黎曾於一二年四月透過自己擔任公司董事的公明織造廠，開出一張九百五十二萬元的支票給Mark Simon，Simon再將九百五十萬元以本票形式，給予四個不同香港政黨，當中包括社民連。
Simon將予社民連的一百萬元款項拆細三份，開出三張金額為二十五萬、二十五萬及五十萬元的銀行本票，給予三個收款人，包括另一社民連成員陶君行、長毛及社民連，而涉案的二十五萬元款項則於同年五月下旬，由長毛分批轉帳至其辦事處的會計唐婉清的戶口。根據銀行紀錄，社民連戶口從沒一筆二十五萬元存款。
至一四年立法會動議通過捍衛編採獨立自主議案時，有議員提到有商業機構疑受政治壓力，撤回刊登在包括《蘋果日報》的廣告，梁亦有參與辯論和投票，但沒申報收取款項。控方認為梁故意隱瞞立法會，剝奪公眾對梁因收取該筆錢，而涉及實際或潛在利益衝突的知情權，削弱公眾對議員行使職能的信心。