﻿款項輾轉存入戶口首曝光 長毛涉收黎智英錢未申報

社民連立法會議員「長毛」梁國雄被控公職人員行為失當罪，案件昨在區域法院開審。控方透露，壹傳媒老闆黎智英於一二至一四年間向社民連及梁共支付二百零五萬元，當中二十五萬元存入梁個人戶口，但梁未有向立法會申報，削弱公眾對議員行使職能的信心。



現年六十一歲的梁國雄否認一項公職人員行為失當罪。控罪指他身為議員，於一二年五月二十二日至去年六月二十三日期間，無合理辯解或理由，無向立法會申報或披露，或向立會隱瞞，他於一二年五月二十二日透過Mark Simon接受黎智英一筆二十五萬元款項。



案件由法官李運騰審理，梁由資深大律師李柱銘代表，控方由副刑事檢控專員黎婉姬代表。



開案陳詞指，黎智英於一二年至一四年期間向社民連及長毛支付二百零五萬元。當中黎曾於一二年四月透過自己擔任公司董事的公明織造廠，開出一張九百五十二萬元的支票給Mark Simon，Simon再將九百五十萬元以本票形式，給予四個不同香港政黨，當中包括社民連。



Simon將予社民連的一百萬元款項拆細三份，開出三張金額為二十五萬、二十五萬及五十萬元的銀行本票，給予三個收款人，包括另一社民連成員陶君行、長毛及社民連，而涉案的二十五萬元款項則於同年五月下旬，由長毛分批轉帳至其辦事處的會計唐婉清的戶口。根據銀行紀錄，社民連戶口從沒一筆二十五萬元存款。



至一四年立法會動議通過捍衛編採獨立自主議案時，有議員提到有商業機構疑受政治壓力，撤回刊登在包括《蘋果日報》的廣告，梁亦有參與辯論和投票，但沒申報收取款項。控方認為梁故意隱瞞立法會，剝奪公眾對梁因收取該筆錢，而涉及實際或潛在利益衝突的知情權，削弱公眾對議員行使職能的信心。



