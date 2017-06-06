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﻿長毛：有心理準備敗訴

2017-06-06 列印
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　　「長毛」梁國雄涉收受利益案昨正式開審，立法會議員陳志全、社民連副主席黃浩銘及一眾成員均到場支持他。惟開庭前，有反對長毛的人士在法庭外的示威區，高叫口號並對長毛指罵，其中一名示威者走到長毛面前指罵他「死乞兒」及向他撒溪錢，長毛支持者不甘受辱還擊，雙方對罵，互相推撞，要由警員分開，場面一度混亂（見圖）。長毛又表示，沒想過要申報該筆款金，稱自己做好心理準備會敗訴，但希望大眾在政治檢控下不要害怕。
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