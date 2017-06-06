﻿「正宗拖篋」直奔機場

不少人去旅行因攜帶大型行李箱，會選擇乘的士到機場，但近日網上流傳一張圖片，見到一輛的士正在公路上飛馳，但其載有最少五個行李箱的車尾箱未有關上，其中一個行李箱更跌出車外，被綁緊的繩子在車尾拖行（見圖）。不少網民笑稱「正宗拖篋」，又大讚該款行李箱「夠硬淨」、「靠得住」。



相片引發不少網民討論及轉載，該部的士一直拖着跌出車外的行李箱，由公路再使入隧道。有網民笑稱此為「篋神」、「識拖一定咁拖篋」。但亦有人留言指，如果該件行李不幸「爆開」，將有機會導致交通意外，非常危險。根據《道路交通(交通管制)規例》，車輛所裝載的負載物不可以有任何部份接觸道路，否則或屬違法。