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﻿白內障患者易有抑鬱症狀

2017-06-06 列印
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　　白內障患者延遲就醫原來會引起抑鬱症。港安醫院慈善基金轄下護眼基金眼科專科醫生龐朝輝（圖右）指，澳洲研究發現，當地八間公立醫院三百二十九名白內障病人中，有九十四人出現抑鬱症狀，而患者即使接受手術治療後，其抑鬱症狀亦不會消失。

　　龐朝輝指，為使患者盡早接受治療，護眼基金為年滿六十五歲、正在公立醫院輪候，並領取綜援的人士，提供一次術前檢查、白內障手術及三次術後檢查。基金過去兩年已進行四百六十九宗手術。

　　七十四歲的楊先生（圖左）兩年前視力模糊、有重影及經常流淚水，檢查時發現雙眼患白內障，在明愛醫院排期兩年仍未獲安排做手術，最終轉介至護眼基金才獲安排本月底進行手術。
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