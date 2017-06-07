﻿速遞千萬可卡因抵泰被截 收8000元帶毒 三港青恐判死

香港青年一男兩女稱各為酬勞八千元以身試法，協助毒販由巴西經泰國運毒來港。泰國毒品調查局接獲本港警方通報，三男女周日由巴西抵達曼谷國際機場，關員截查三人，在他們的行李暗格搜出逾十二公斤可卡因，總值一千一百萬港元，三人當場被捕。泰國對於涉及毒品的刑事罪行採取十分嚴厲的刑罰，有可能面臨死刑。



涉嫌販毒被捕的一男兩女香港人，分別為十九歲女子Fong xxx Ting、二十二歲女子Tung xxxx Yan，及二十四歲男子Yau xxx Long。本港入境處證實，接獲一名被捕人士的家屬求助。消息稱，被捕男子六年前在港干犯一宗與未成年少女性交的案件。



消息稱，二十二歲女子叫「阿欣」，早前在中環德己立街一間樓上吧工作，去年十一月辭工。她在酒吧工作期間，認識一名叫「明姐」的女子。據悉，「明姐」是販毒集團份子，聯同案中一男兩女一同鋌而走險。



港警通報泰毒調查局



泰國毒品調查局上周六收到香港警方的情報，指有販毒集團將巴西運來的毒品經泰國再轉運至香港。泰國毒品調查局及海關遂展開調查，以及留意有關目標人物。至本周日，一班由巴西飛抵達曼谷蘇凡納布米國際機場的航班後，關員發現其中三名目標香港男女攜同行李過關，遂截停他們調查，在他們行李的暗格內發現共重十二點三公斤可卡因，價值約五千萬泰銖（折合約港幣一千一百萬元）。



領頭女子聞風遁



被捕三名香港男女接受盤問時供稱，他們受僱一名叫「明姐」的香港女子，每人可獲八千港元作為運毒酬勞。「明姐」原計劃他們帶毒品抵曼谷後，會在市內一間酒店接收毒品，然後再販運到香港。當泰國執法人員趕往酒店時，發現「明姐」聞風先遁，懷疑她已乘飛機離境返港。



泰國警方稱，將與香港警方繼續交換情報及合作打擊國際間的販毒活動。



泰國對於涉及毒品的刑事罪行採取十分嚴厲的刑罰，只要㩦帶超過一百克或以上的毒品，定罪後可被判處二十年以上的有期徒刑、終身監禁，甚至死刑。



