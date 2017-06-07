 Advertisement
  • 2017年6月7日 星期三
  • 32º
  • 69%
熱門： 拐子婆耀東邨居屋長毛卡塔爾

日報新聞 > 港聞

﻿金三角毒梟勢力大 泰雷厲掃蕩

2017-06-07 列印
Previous Next

　　三名港青年運毒，遭泰國關員截獲，由於毒品數量大，有可能被判死判。現居泰國的「泰國通」胡慧沖（見圖）表示，泰國政府近年嚴厲打擊毒品，有關人士竟為了區區八千元酬勞鋌而走險，行徑「弱智、白癡」。

　　胡慧沖表示，數十年前泰國各地毒品氾濫，大毒梟昆沙更操縱金三角地區八成的毒品交易量，他甚至僱用當地少數民族種植鴉片，將毒品輸往其他地區。

　　胡慧沖又稱，泰國政府發現毒品問題嚴重，由前首相他信時代開始，為了提高國家的國際聲譽，除了加強緝毒及嚴打毒犯以外，亦加強教育少數民族不再依賴種植鴉片維生，指導他們種花或其他植物。直至現在，金三角一帶不時會有有毒販落網。胡慧沖續言，這次案中的毒品由巴西運往香港，泰國不過是中轉站，相信事件與泰國無直接關係。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd