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﻿美股中段跌22點

2017-06-07 列印
　　美國周二股市走軟，杜指中段報二一一六一點，跌二十二點；納指則報六二九一點，跌四點。

  滙控美國預託證券價格中段見六十八點九三港元，升零點一八港元；中移動美國預託證券價格則見八十五點六港元，升零點三港元。

 紐約期金中段報每盎司一千二百九十一點四美元，升十二點一美元；紐約期油則報每桶四十七點九二美元，升零點五二美元。
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