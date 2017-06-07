﻿曾燕紅月中赴歐參加超級越野賽

前中學教師曾燕紅上月順利登上珠峰，達成七年前定下的目標。回港不足一個月，她再挑戰自己，本月十八日將遠赴歐洲，參加意大利Lavaredo的Cortina Skyrace賽事，及瑞士艾格峰超級越野賽，獲旅行社贊助約六萬元旅費。



她稱，這兩項比賽屬於高階賽事，如瑞士的比賽需在海拔約三千米的高度，跑近一百零一公里，攀登近六千七百米的高度，希望身體力行教導學生「行得更遠、睇得更闊」。



她指，登上珠峰後，希望可繼續帶領學生前往地理上及精神上更遠的地方，「完成一個理想不是人生的終點，我經常跟學生說，應站在巨人的肩上，一步一步地累積（經驗），尋找下一個目標。」她透露一四年首度闖峰時，曾借貸三十二萬元作旅費，有善長仁翁閱報後得悉，替她向銀行還款，好令她專注訓練，而她每次登山都會小心翼翼，以自己及身邊的嚮導安全為首要。