﻿女作家疑女兒險被拐 重案警查天眼證誤會

光天化日下，旺角疑有拐子婆強搶小孩！食譜作家「米媽」在社交網站撰文，指自己前日到旺角時，即使沿途一直拖緊女兒，一名老婦仍眾目睽睽下拉着其女兒，試圖把她拖走。女事主最後大聲喝住對方，老婦卻帶笑離開。事後米媽心有餘悸，遂於當晚報警求助，重案組接手調查案件，經調查後相信不涉刑事成份，純屬一場誤會。



食譜作家「米媽」前日在其facebook專頁「絲房菜」撰文，指前日下午約二時，她帶同女兒「小米」到旺角雅蘭中心一期看畢眼科醫生，兩人走至港鐵旺角站附近報紙檔對開，一名老婦突然從另一邊拖着其女兒，彷彿欲將她帶走。米媽自言：「當時呆咗，隻手更加捉實小米，扯返嚟自己嗰邊。惟老婦卻繼續扯着小米向前走。米媽見狀，隨即抱起愛女，大聲喝問「咩事」，對方卻露出笑容，迅步離去。



雖然女兒沒有受傷，女事主卻心有餘悸，事後即時帶女兒乘的士回家，並在當晚報警求助。警方接報後，昨早派出多名重案組探員重返現場，翻看現場天眼的錄影片段，發現事發時確有一名婦人走近涉事母女身旁，但相信只是意外觸碰到女童，事件純屬誤會。



婦人意外觸碰女童



警方發言人表示，接獲相關報案後，警方昨日主動聯絡報案人了解及跟進，暫未發現事件涉及刑事成份，案件列作誤會。警方強調香港是世界上其中一個最安全的城市，家長毋須過份憂慮，惟應時刻保持警覺，必要時可致電警方求助。



「米媽」得悉調查後，昨晚再在其專頁發文指「鬆一口氣」。她形容「小朋友係父母心頭嘅一塊肉」，父母須盡最大的責任照顧子女，她呼籲其他家長如遇類似事件要冷靜，以及即時大聲呼救；事後如果存疑，認為對方可能有意拐帶小孩，亦應報警處理。



