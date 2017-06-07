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﻿食物金屬含量例擬修訂

2017-06-07 列印
■食衞局擬針對飲用水加驗七種金屬。
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　　《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》三十多年來未有作出修訂，被批評過時。食物及衞生局昨向立法會提交文件，建議修訂相關規例，包括針對天然礦泉水、瓶裝和包裝飲用水，加驗七種金屬，並改為按個別食物或食物組別訂定金屬最高含量，當局即日起展開為期三個月公眾諮詢。

　　當局建議將現時《規例》涵蓋的金屬，由七種增至十四種，新增的金屬包括鋇、硼、銅、錳、鎳、硒及鈾，新增的金屬最高含量按食品法典委員會標準而定，並只限於「天然礦泉水」、「瓶裝／包裝飲用水」，不包括其他食物。當局又建議取代現行「所有固體／液體食物」的食物類別，改為就個別食物或食物組別訂定最高含量，故最高含量數目將由十九個增至一百四十五個，當中有九十個較現行標準嚴格，有六個較寬鬆。
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