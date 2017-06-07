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﻿教會遭爆竊 失兩電腦及現金

2017-06-07 列印
　　昨晨八時三十分，旺角弼街一間基督教會，遭匪徒撬門爆竊。六十二歲姓鄭職員返回教會時，發現辦公室凌亂及搜掠痕跡報警。警員接報到場，一度在附近兜截可疑人，惟未有發現。

  教會負責人接通知返教會經點後，證實損失兩部手提電腦及少量現金。警員事後發現教會辦公室後門門鎖被撬毀，相信賊人從後門潛入爆竊，事後翻看大廈閉路電視追緝匪徒歸案。
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