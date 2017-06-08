﻿離奇外放 違規策騎 神奇女俠蔣嘉琦 罰坐馬監七天

被香港馬迷譽為「神琦女俠」的女騎師蔣嘉琦近來戰績不再神奇，兼多災多難！她上月二十一日尾場策騎「上利多」跑梗頸四後，被馬會指控她未盡全力爭勝。經兩度研訊之後，蔣嘉琦昨天被裁定違反賽事天條罪成，須停賽七個賽馬日，令其策騎生涯蒙上污點。



蔣嘉琦上月二十六日的首次研訊中否認指控，昨午馬會第二次開庭給她自辯的機會。她卸下「神琦女俠」戰甲，一身套裝，在師父練馬師呂健威以及見習騎師學校校長陳念慈陪同下應訊。經逾個半小時的研訊，馬會競賽董事小組裁定蔣嘉琦罪成，因觸犯賽事條例，罰停賽七個賽馬日。



上月策騎「上利多」違規



由於刑期由本周日的沙田賽事開始，她下月一日的賽事仍要坐「馬監」，七月九日刑滿「出獄」，才可參與當日的沙田賽事。今個馬季下月十六日煞科，換言之，她只餘下三個賽日的上陣機會。



蔣嘉琦違規的賽事為上月第十場二班一千六百米，策騎由告東尼訓練的「上利多」，八點四倍的半熱門。直路上，居八九位的「上利多」原本有空位跑上爭前，但蔣嘉琦捨易取難，策馬向外移，因而食「三文治」，受夾被阻。結果，「上利多」望空後衝刺雖有勁力，卻輸一又四分一個馬位，只跑得梗頸四。該場賽事贏馬的為四十二倍大冷門「勝利導航」。



下月刑滿 僅餘三賽日上陣



蔣嘉琦本馬季的確不再神奇，上季曾試過一日賽事中連續四次報捷，成國際新聞，並累積三十七場頭馬，被視為「華將一姐」，既捧走為華人騎師而首設的「告東尼獎」，兼且壓倒人稱「雷神」的冠軍騎師莫雷拉，當選「最受公眾歡迎騎師」，破盡香港賽馬史的女騎師紀錄。



不過，她今季暫只贏過二十場頭馬，近來更先後因「打茅波」，以及比賽日提供的尿液樣本中驗出禁藥甲基麻黃碱含量超標，頻頻被罰停賽，爭勝機會大減。連昨晚跑馬地賽事計，她已連坐四次馬監。昨午再被判罪成，「神琦女俠」淪為禁賽之囚。