﻿情困男車藏「炸彈」 害警署漏夜疏散

一名男子疑不堪女友離棄，與友人秘製「炸彈」欲嚇唬女方，他本周一晚駕車到黃大仙警署自首，其間聲稱把炸彈放在私家車內。警方疏散警署人員，召爆炸品處理課到場處理，在其車內發現少量疑是煙花。男子及友人被控刑毀及製造或管有炸藥罪名，案件今提堂。



兩名被捕男子分別姓施（二十三歲）及江（三十歲），前者報稱任裝修工人，據悉施近來與女友感情生變，女方提出分手。有人疑不憤，多次刑毀女方私家車，又與友人在網上學造炸彈，圖嚇唬女方。



女事主兩度報警求助，警方相信施與案有關，聯絡他協助調查。本周一晚施駕駛私家車到黃大仙警署自首，其間向警員供稱將「炸彈」放在車尾箱，警署漏夜疏散，封鎖停車場，爆炸品處理專家在車上發現少量化學品，相信可噴出煙花。案件由重案組接手，前日再拘捕一名姓江男子。