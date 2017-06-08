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﻿美股中段反覆

2017-06-08 列印
　　美國周四股市反覆，杜指中段報二一一三五點，跌一點一九；納指則報六二七五點，升零點八六。滙控美國預託證券價格中段見六十八點七七港元，跌零點○八港元；中移動美國預託證券價格則見八十五點一五港元，跌零點○五港元。紐約期金中段報每盎司一千二百九十美元，跌四點四美元；紐約期油則報每桶四十五點九一美元，跌二點二八美元。
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