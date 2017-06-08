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﻿瀕危盾臂龜飼養須領牌

2017-06-08 列印
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　　盾臂龜學名蘇卡達陸龜（見圖），屬瀕危物種，雖可作貿易用途，但在本港飼養，須先向漁農處申領瀕危物種管有許可證。

　　如市民想購買這類瀕危物種，必須光顧領有許可證店鋪，每隻入口的盾臂龜均須經漁護處簽發的許可證。市民若從不法渠道或黑市購入，將干犯《保護瀕危動植物物種條例》，一經定罪，最高可被判監禁兩年及罰款五百萬元。

  一名旺角寵物店職員表示，內地不少土豪喜歡養龜炫富，令盾臂龜及其他陸龜品種在內地有價有市，不少陸龜經香港或台灣非法偷運入內地。
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