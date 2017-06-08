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﻿市區錄34度高溫 破全年最熱紀錄

2017-06-08 列印
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　　天氣持續酷熱，天文台昨錄得市區氣溫高達三十四度，打破全年最熱紀錄，預料未來幾天氣溫仍然介乎廿八至三十四度，提醒市民多喝水及不要長時間在陽光下暴曬，以免中暑。

　　酷熱天氣警告生效持續逾五十小時，市區錄得最高氣溫達三十四度，形同火爐，上水、打鼓嶺等地更錄得三十四點三度，榮登「本港最熱」地區。天文台指，本港受偏南氣流影響，加上下午陽光充沛，因而出現高溫，呼籲戶外工作或活動的人士，應多喝水及避免過度勞累或長時間暴曬，小心中暑。

  天文台預料，未來幾天持續天晴酷熱，至下星期二始逐漸回落，或出現地區性驟雨。

　　去年香港經歷有記錄以來平均氣溫第三高的夏季，高達三十八天酷熱天氣日數，是史上最多的一年，其中最熱的一日為七月九日，錄得三十五點六度。
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